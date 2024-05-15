İşten eve dönen adam karısını başka biri ile yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
Kırıkkale'de gece saatlerinde evine dönen adam, karısını başka bir erkekle yakaladı. Çılgına dönen adam, eşini su anahtarıyla dövdü, yanındaki şahsı da bıçakladı. Öfkeli koca polis polis tarafından gözaltına alınırken bıçaklanan adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 07:50, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 07:42
Olay, Çalılöz Mahallesi Ahmet Ayık Caddesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde evine dönen H.Ç., karısı F.Ç. ile sevgilisi olduğunu düşündüğü İ.E.'yi birlikte yakaladı.
KARISINI SU ANAHTARI İLE DÖVDÜ
Öfkelenen koca, karısını su anahtarıyla dövdükten sonra yanındaki adamı da bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ADAMIN DURUMU AĞIR
Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan İ.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, kadının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan kocanın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.