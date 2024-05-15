3 ayrı organize suç örgütü çökertildi, 112 şüpheli yakalandı
Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen "Mahzen-46" operasyonlarında ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi, elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 112 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 08:06, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 08:07
Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptı.
Buna göre, Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen "Mahzen-46" operasyonlarında, elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut'un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi.
Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 112 şüpheli yakalandı.
Bursa merkezli 1️3️ ilde düzenlenen "MAHZEN-46" operasyonlarında; elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut'un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3️ ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 15, 2024
Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü. pic.twitter.com/zcWDaF4i6e