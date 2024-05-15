3 ayrı organize suç örgütü çökertildi, 112 şüpheli yakalandı

Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptı.

Buna göre, Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen "Mahzen-46" operasyonlarında, elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut'un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 112 şüpheli yakalandı.