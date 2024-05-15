Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 08:12, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 08:23
Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi Karaburun açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) May 15, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [45.60 km] Karaburun (İzmir)
Tarih:2024-05-15
Saat:04:57:55 TSİ
Enlem:38.95917 N
Boylam:26.05111 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/cHBpPWoOYe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi