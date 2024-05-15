Karanlık plan devrede! 'Yeni 17/25 Aralık'ın hedefi Cumhur ittifakı'

Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'in haberine göre Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden Hükümet'e operasyona hazırlanan polis şefleri görevden alınırken, darbe iddiaları için MİT devreye girdi. Son gelişmelerin, 17-25 benzeri bir komplo olduğu ve Emniyet, MİT, yargı ve TSK içerisinden yeni girişimlerin gelebileceği belirtiliyor.

Sürecin en belirleyici aktörleri arasında MOSSAD başta olmak üzere bazı Batılı istihbarat servisleri, ABD ve Londra merkezli "think thank" kuruluşları ve içerideki uzantıları bulunuyor. Türkiye'nin planladığı Irak ve Suriye terör operasyonları, Gazze konusunda alınan inisiyatif, Türkiye'de üretilmek istenen kaosun en önemli sebepleri arasında gösteriliyor. MİT'in son dönem gerçekleştirdiği yabancı istihbarat operasyonlarının da önemli sebeplerden biri olduğu belirtiliyor.

Kapsamlı toplum mühendisliği projesinde büyük önem arz eden Suriye PKK işgal hattında 12 AB üyesi ülke temsilcisinin Kamışlı'da bir tür terör devletini tanıma provası olan siyasi gövde gösterisine hazırlanırken diğer yandan Dera, Suveyda, Golan hattında ise İsrail'in yeni saldırı koridoru için de zemin hazırlığı yapılıyor. Güvenlik kaynakları bu etkenlerin önemli motivasyon unsurları olduğunu aktardı.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Olan biten tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Nitekim hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve Türkiye'dir" dedi.

ÖNÜ ALINMAZSA FELAKET OLUR

Toplumsal komplonun en etkin aparatı FETÖ, bürokrasi içerisindeki hücre yapılar yanında bir geride kalan beş yılda birçok cemaate sızdı. Gazetemize konuşan eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, cemaatlerin o günün mağduru yapılar olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün kitleler üzerinde infial amaçlı cemaatler sonuna kadar istismar ediliyor. Bu noktada kripto isimlere görev verildi. Diğer yandan 15 Temmuz'da darbeye karşı kale olan Emniyet ve MİT'e komplolar kuruluyor. Darbeye direnen kurumlar kaosun müsebbibi ve darbeci gibi gösterilmeye çalışılıyor. Burada temel dinamik dış etkenler. Kesinlikle bu kliklerin arkasında yabancı servisler var. Mutlaka üzerine gidilmeli. Aksi durumda önü alınmaz felaketlere maruz kalırız.

Önümüzdeki günlerde yeni itirafçılar, komplolar ve karanlık dosyalarla yüzleşeceğiz. 28 Şubat'ın kodları ile ama şaşırtıcı yöntemlerle yüklenecekler. Bize görmemiz gerekeni değil göstermek istediklerini sunuyorlar. Toplumu manipüle etmek bu projenin en önemli ayağı. Hükümet çok güçlü ve sert tedbirler almak zorunda. Cemaatler, ordu, polis ve diğer bürokrasi üzerinde oluşturulmaya çalışılan imaj çok tehlikeli.

Bilinçli bir komplo bu. Toplumda Irak ve Suriye başta olmak birçok coğrafyada hayatı operasyonlar yapan TSK ve MİT bilinçli bir biçimde yıpratılmaya çalışılıyor. Diğer yandan içeride üretilmek istenen gerilim ve kaos anında itibarsız polis imajı ortaya çıksın istiyorlar. Genel çerçeve çizildi. Sürece belirli bir olgunluk kazandırdıklarında hükümeti istifaya zorlayacaklar. Sonrası zaten felaket."

CİHAT YAYCI UYARMIŞTI: "2026'DA DARBE PLANLANIYOR"

Müstafi Amiral Cihat Yaycı, 21 Şubat'ta gazetemize yaptığı açıklamada "Hedef en geç 2026... MOSSAD'ın güdümündeki FETÖ'cü hainler ve iş birlikçileri yeni darbeye hazırlanıyor" uyarısında bulunmuştu.

O dönem FETÖ ile iltisaklı hakimlerin göreve iadesine tepki gösteren Yaycı şunları söylemişti:

"Yargı bürokrasisinde eski güçlerine kavuşmaları işten bile değil. Bu sefer çok daha farklı bir hazırlık içindeler. Askeri yöntemle değil, Türkiye'yi ekonomik, siyasi ve bölgesel dengeler üzerinden vurma planı yapıyorlar. Bunun için kaos ve kargaşa çıkaracaklar. Öncelikli amaçları, Erdoğan'ın ve hükümetin, ülkeyi yönetemediği izlenimini vermek. Ardından geniş katılımlı bir hükümet benzeri söylemle ülkeyi teknokrat kadrolara mahküm etmek istiyorlar. Bu anlattıklarımız çıkarım değil. Çok ciddi bilgi akışımız var. FETÖ, ekonomiyi ve milli bütünlüğü felç edecek her ihtimali değerlendiriyor. Her türden iç ve dış odakla ittifak halindeler. Maalesef kale kapılarını da tutuyorlar."