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Brent petrolün varil fiyatı 82,87 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,87 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 10:10, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 10:11
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Dün 83,62 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,38 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 82,87 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,56 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin artması ve Kanada'da yangınların arz kesintilerine yol açabileceği endişesi petrol fiyatlarının yükselişini destekliyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 104 bin varil düştüğünü öngördü. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 350 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stoklarda beklentilerin üzerinde düşüş yaşanması ülkede talebin arttığına işaret ederek fiyatların artmasında etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Cumartesi günü Batı Kanada'da başlayan orman yangınları, etkisini arttırarak devam ediyor. Bugüne kadar kontrol altına alınamayan yangınlar on binlerce dönümlük alanı etkilerken binlerce kişinin tahliyesine neden oldu.

Kanada'daki orman yangınlarının ülkenin önemli petrol üretim noktalarına yaklaştıkça arz kesintilerine neden olabileceği endişesi fiyatları yükseltiyor.

Geçen yıl Kanada'da yaşanan orman yangınları nedeniyle günlük 300 bin varil üretim kesintisi olmuştu.

Ayrıca, Orta Doğu ve Kızıldeniz'de devam eden çatışmaların da küresel petrol arzını sekteye uğratabileceği beklentisi fiyatları etkilemeye devam ediyor.

Dün, Yemen'de İran destekli Husiler'in Uluslararası Hudeyde Havalimanı'na ABD ve İngiltere tarafından hava saldırısı düzenlendiğini duyurmasının ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilere ait iki insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 83,57 ile 84,35 dolar aralığının direnç, 81,33 ile 80,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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