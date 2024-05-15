3 ilde hacker ve oyunculu dolandırıcılık şebekesine operasyon: 11 gözaltı

50 ilde 17 milyar liralık sahte faturaya inceleme
50 ilde 17 milyar liralık sahte faturaya inceleme
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
Dekan yardımcısı, kız öğrencisi tarafından bıçaklandı
Dekan yardımcısı, kız öğrencisi tarafından bıçaklandı
Karanlık plan devrede! 'Yeni 17/25 Aralık'ın hedefi Cumhur ittifakı'
Karanlık plan devrede! 'Yeni 17/25 Aralık'ın hedefi Cumhur ittifakı'
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ailenin korunması için yeni karar Resmi Gazete'de
Ailenin korunması için yeni karar Resmi Gazete'de
Vergi muafiyetleri kaldırılıyor
Vergi muafiyetleri kaldırılıyor
Fenomen öğretmene kınama geliyor
Fenomen öğretmene kınama geliyor
Beştepe'de gece yarısı sürpriz zirve!
Beştepe'de gece yarısı sürpriz zirve!
Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başladı
Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başladı
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren teklif Genel Kurul'da
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren teklif Genel Kurul'da
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı
Genel Kurul'da 'Kamuda Tasarruf' tartışması
Genel Kurul'da 'Kamuda Tasarruf' tartışması
MB Başkanı Karahan'dan tasarruf paketine ilk yorum
MB Başkanı Karahan'dan tasarruf paketine ilk yorum
Akaryakıtta yeni dönem: Yarın fiyatlar güncellenecek
Akaryakıtta yeni dönem: Yarın fiyatlar güncellenecek
Bakan Şimşek: OVP'nin yaz sonunda gözden geçirilmesi planlanıyor
Bakan Şimşek: OVP'nin yaz sonunda gözden geçirilmesi planlanıyor
Öğretmenlik meslek kanunu haftaya TBMM'ye gelecek
Öğretmenlik meslek kanunu haftaya TBMM'ye gelecek
Yargıtay Başkanlığına seçilen Kerkez, başkanlık cübbesini giydi
Yargıtay Başkanlığına seçilen Kerkez, başkanlık cübbesini giydi
İstanbul'da suya yüzde 60'a varan oranlarda zam yapıldı
İstanbul'da suya yüzde 60'a varan oranlarda zam yapıldı
Erdoğan: 31 Mart seçim sonuçlarını göz ardı etmiyoruz
Erdoğan: 31 Mart seçim sonuçlarını göz ardı etmiyoruz
CHP Lideri Özel'den vekiller de tasarruf yapsın çağrısı
CHP Lideri Özel'den vekiller de tasarruf yapsın çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de tarım bitti' demek cehalettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de tarım bitti' demek cehalettir
Türk Kızılay kurban vekalet bedellerini açıkladı
Türk Kızılay kurban vekalet bedellerini açıkladı
Ekspertize götürülen aracın airbaginden sünger çıktı
Ekspertize götürülen aracın airbaginden sünger çıktı
Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakladı
Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakladı
YÖK'ten yabancı öğrenci eleştirilerine yanıt
YÖK'ten yabancı öğrenci eleştirilerine yanıt
Türk Eğitim- Sen ve Eğitim Bir- Sen'den mülakat uygulamasına dava
Türk Eğitim- Sen ve Eğitim Bir- Sen'den mülakat uygulamasına dava
Bakanlıktan 'kamu bankalarında atamaların netleştiği' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan 'kamu bankalarında atamaların netleştiği' iddiasına yalanlama
Kamuda tasarruf paketi 'dezenflasyon' sürecine katkı sunacak
Kamuda tasarruf paketi 'dezenflasyon' sürecine katkı sunacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

3 ilde hacker ve oyunculu dolandırıcılık şebekesine operasyon: 11 gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde, jandarma ekipleri lüks villalar kiralayarak bilişim sistemleri üzerinden 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna karışan şebekeyi çökertti. Gözaltına alınan 11 kişi arasında, daha önce dizi ve filmlerde oynayan 1 oyuncu ile 17 yaşındaki 'Zeus' kod adlı hacker ve 5 yıldır firari olan 47 suçtan yakalama kararı bulunan şebeke lideri C.A.'nın da olduğu öğrenildi. Operasyona komandolar da destek verdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 09:01, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 09:06
Yazdır

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçlara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, bir şebekenin İzmir merkezli Aydın ve Balıkesir illerinde faaliyet gösterdiğini tespit etti. Lüks villalar kiralayarak kurdukları sistemler ile vatandaşları arayarak kendilerini avukat, hakim, savcı, banka görevlisi, polis ve asker gibi tanıtarak dolandırdıkları öğrenildi. Birçok şikayeti değerlendiren jandarma ekipleri, iz sürerek şebekenin faaliyet gösterdiği İzmir, Aydın ve Balıkesir'deki adreslerini tespit etti. Teknik ve fiziki takip başlatan jandarma ekipleri, yapılan çalışmalar sonrasında eş zamanlı operasyon başlattı. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda komandolar da yer aldı. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

VİLLADAKİ PİTBULL İÇİN VETERİNER

Operasyon kapsamında, Çeşme ilçesindeki lüks bir villada bulunan şüpheliler, koruma amaçlı bahçesinde yasaklı ırk olan 'Pitbull' cinsi iki köpeği beslediği öğrenildi. Jandarma ekipleri, önceden yapılan gözlemde bahçede bulunan köpeklerin tespit edilmesinin ardından operasyona veteriner getirerek iki köpeği de sakinleştirici ile etkisiz hale getirdiği bildirildi. Operasyon kapsamında, şebeke lideri C.A. da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şebeke elebaşı C.A.'nın hakkında, 47 ayrı suçtan yakalama kararı olduğu ve 5 yıldır firari olduğu bildirildi. C.A.'nın üzerinde sahte avukat kimliği olduğu ortaya çıktı.

Çeşitli yöntemler ile vatandaşlar dolandırarak günlük 5 milyon TL'ye yakın kazanç elde ettiği öğrenilen şebekenin içerisinde, eski dizi ve filmlerde oynayan bir kadın oyuncunun da olduğu ortaya çıktı. Ayrıca 'Zeus' kod adlı 17 yaşında bir hackerın bulunduğu belirtildi. Zeus kod adlı çete üyesinin, dolandırılacak vatandaşların kimlik ve telefon numarası gibi bilgilerini yasa dışı yollarla elde ettiği belirlendi. Hackerın bilgisayarında 'Dolandırılacak' ve 'Dolandırıldı' isimli dosyalar oluşturduğu ve bu dosyalarda çok sayıda vatandaşın bilgileri yer aldığı öğrenildi.

OPERASYON DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

İzmir, Aydın ve Balıkesir'deki adreslere yapılan operasyon, dron ile görüntülendi. Şüphelilerin Çeşme ilçesindeki adresinde yapılan aramada, 23 dizüstü bilgisayar, 44 adet tuşlu telefon, 36 sim kart, 2 masaüstü bilgisayar, 1 'call center' cihazı, 17 USB hafıza kartı, 15 uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzeme, yaklaşık 20 gram metamfetamin, yaklaşık 35 gram kubar esrar, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan hacker ve diger 10 şüpheli sorgulanmak üzere İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Çok sayıda vatandaşı dolandırarak haksız kazanç elde eden 11 şüphelinin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber