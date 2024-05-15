Eşini evde başka bir erkekle yakaladı, boru anahtarıyla dehşeti yaşattı
Kırıkkale'de H.Ç., evde birlikte yakaladığı İ.E.'yi bıçakla, eşi F.Ç.'yi ise boru anahtarıyla yaraladı. Öfkeli koca gözaltına alınırken, eşinin durumunun iyi, İ.E.'nin ise ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 09:27, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 09:29
Olay, akşam saatlerinde Çalılıöz Mahallesi, Ahmet Ayık Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, eve gelen H.Ç., eşi F.Ç. ile İ.E.'yi birlikte yakaladı.
H.Ç. eline geçirdiği bıçakla İ.E.'yi, boru anahtarıyla da eşi F.Ç.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, kadının durumunun iyi, İ.E.'nin ise ağır olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan kocanın emniyetteki işlemleri devam ediyor.