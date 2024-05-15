Eşini evde başka bir erkekle yakaladı, boru anahtarıyla dehşeti yaşattı

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, kadının durumunun iyi, İ.E.'nin ise ağır olduğu öğrenildi.

H.Ç. eline geçirdiği bıçakla İ.E.'yi, boru anahtarıyla da eşi F.Ç.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay, akşam saatlerinde Çalılıöz Mahallesi, Ahmet Ayık Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, eve gelen H.Ç., eşi F.Ç. ile İ.E.'yi birlikte yakaladı.

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