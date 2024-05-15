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Dekan yardımcısı, kız öğrencisi tarafından bıçaklandı

Diyarbakır Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Yılmaz'ı kendisine 'kırık not' verdiği gerekçesiyle odasına gizlice girip bıçaklayan kız öğrencisi B.Y. hakkında iddianame hazırlandı. Savcı, sanığa akıl sağlığı nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi gerektiğini talep etti ve tam teşekküllü bir hastanede akıl sağlığı yönünden tedavi altına alınması gerektiğini istedi.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 09:38, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 09:45
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Dekan yardımcısı, kız öğrencisi tarafından bıçaklandı

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre;

Diyarbakır Dicle Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde dekan yardımcısı olan Doçent Dr. Yunus Yılmaz 18 Eylül 2023 günü makam odasında kız öğrencisi B.Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanıp doktor raporu alan Yılmaz şikayetçi olunca gözaltına alınan B.Y. hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

İddianamede, sanığın olay günü Yunus Yılmaz'ın makam odasına girdikten sonra çantasından çıkardığı bıçakla hocasını kafasından yaraladığı belirtildi. Doktor raporu, tanık ve mağdur ifadeleri ile makam odasını gören koridordaki güvenlik kamera kayıtları bir bütün olarak incelendiğinde, sanık B.Y.'nin silahla kasten yaralama suçunun sabit olduğuna dikkat çekildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI AMA 'CEZA VERİLMESİN' DENİLDİ

Olaydan sonra B.Y. hakkında alınan sağlık raporunda, sanığın 'Sanrısal bozukluk' rahatsızlığı bulunduğu için Yunus Yılmaz'a yönelik kasten yaralama suçunun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu eylemiyle ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinde azalma olduğuna vurgu yapıldı.

İddianamede, sanığın yargılamasının yapılarak cezalandırılması için hakkında yeterli şüpheyi oluşturacak nitelikte delil elde edilmiş ise de, alınan sağlık kurulu raporuna göre, akıl hastalığı bulunduğu için hakkında CMK'nın 223/3-a hükmü uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına, TCK'nın 57. hükmü uyarınca akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanarak tedavi altına alınmasına karar verilmesi istendi.

BASİT DEĞİL NİTELİKLİ YARALAMA

Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan dava ile ilgili mahkeme ise görevsizlik kararı verip dosyayı yargılama yapmaya yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme, suçun basit yaralama değil, nitelikli kasten yaralama kapsamında kalması nedeniyle dosyanın Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi gerektiğine hükmetti.

BIÇAĞI ARKASINA GİZLEYİP ANİDEN SALDIRDI

Doç. Dr. Yunus Yılmaz ifadesinde, tanımadığı bir kişinin aniden makam odasının kapısını açarak içeri girdiğini belirterek, "Öğrenci olduğunu düşündüm. Kapıyı kapatmak istediğini söyledi, ben de açık kalmasını istedim. Kapıyı kapatarak masamın önündeki koltuğa oturdu. Bana genetik olarak psikolojik sorunları olduğunu söyledi. Ben de sakin olup problemini anlatmasını söyledim. Kim olduğunu öğrenmeye çalışıyordum. Ayağa kalkarak çantasından bir şey alıp arkasına sakladı. Benim olduğum tarafa geçmemesi için kendisini uyardım. Buna rağmen arkasına gizlediği bıçakla aniden saldırmaya başladı. Kendimi savunmaya çalıştım. Sürekli salladığı bıçak kafama isabet edince yaralandım. Bağrışma sesleri yükselince özel kalemdeki iki kadın personel içeri girdi. Ben de bana daha fazla zarar vermesin diye bileklerinden tutmuştum. Kendisini tanımıyorum" dedi.

BAĞIRIP KRİZE GİRİNCE İFADESİ ALINAMADI

Gözaltına alınan B.Y.'nin hayatın olağan akışına aykırı biçimde bağırması, krize girmesi nedeniyle sağlıklı ifade alma işlemi gerçekleşmediğinden psikiyatri servisine sevk edildiği için ifadesi alınamadı.

Özel kalemde çalışan E.B. ise, "İçeri girdiğimde kadın şahıs elindeki bıçakla defalarca Yunus Yılmaz'ın karın bölgesine doğru salladığını gördüm. Yılmaz'da kadını bileklerinden tutmuş kendini korumaya çalışıyordu. Ben kadını daha sonra dışarı çıkardım. Yunus hocanın kafasından kanlar akıyordu" dedi.

Ş.G. adlı personel de tanık olarak alınan ifadesinde, "Bağırma sesleriyle hocanın odasına girdiğimizde kafasından kanlar akıyordu. Kadının elindeki bıçakla hocayı karnından da bıçaklamaya çalışırken o da engel olmaya çalışıyordu. Kadın da hocaya bağırmaya devam ediyordu. Biz hemen ambulans çağırdık" dedi.

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