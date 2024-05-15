Türkiye'de 2023'te 958 bin 408 bebek doğdu
Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, 2023'te 958 bin 408 olarak kayıtlara geçti. Toplam doğurganlık hızı 2001'de 2,38 çocukken, 2023'te 1,51 çocuk olarak gerçekleşti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 10:27, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 10:24
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 2023'te canlı doğan bebek sayısı 958 bin 408 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu.
Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2001'de 2,38 çocukken, 2023'te 1,51 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi.