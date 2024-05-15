Sahte rapor alıp tatile giden fizyoterapiste hapis cezası!

Özel bir rehabilitasyon merkezinde fizyoterapist olarak çalışan S.U., 2022 Temmuz'da merkezin sahibi Mehmet E'yi arayıp hasta olduğunu ve işe gelemeyeceğini söyledi, 4 gün iş göremezlik raporu gönderdi. Mehmet E, raporun 4 gün olması, hastane veya eve ziyarete gelme teklifini S.U.'nun kabul etmemesinden şüphelenip durumu araştırdı.

Çalışanı S.U.'nun, raporun düzenlendiği Çumra Devlet Hastanesi'ne hiç gitmediğini ve o tarihte de Mersin'de plajda çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığını belirleyen Mehmet E, önce Çumra Kaymakamlığı'na sonra da Çumra Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kaymakamlık ve savcılık soruşturmaya izin vermedi. Mehmet E, daha sonra Konya Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulundu. İtirazın kabul edilmesi üzerine de Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. S.U.'nun işine de son verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, olayla ilgili başlattığı soruşturmada hastanedeki görüntü ve sesli güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntülerde hemşire E.T.'nin bir arkadaşına raporun lazım olduğunu söylediği, Dr. Ö.T.Ç.'nin ise 'Veririm olur' dediği tespit edildi. Görüntüler aracılığıyla S.U.'nun o gün hastanede olmadığı saptandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan alınan raporda da S.U.'nun olay günü E. T.'yi 3 kez telefonla aradığı ve baz istasyonu sinyallerine göre de Mersin'de olduğu belirlendi.

DAVA AÇILDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonucunda 16 Şubat 2023'te hazırladığı iddianameyi Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. İddianamede Fizyoterapist S.U.'nun hastaneye gitmeden burada çalışan tanıdığı vasıtasıyla sağlık raporu aldığı, olay günü Mersin'de olduğunun baz kayıtlarıyla tespit edildiği, şüphelinin de hastaneye gitmeden rapor aldığını kabul ettiğini, raporu iş yerine verdiğini, rapor gereği SGK tarafından 369,51 TL iş göremezlik ücreti ödendiğinin tespit edildiğine yer verildi. İddianamede, S.U.'nun iş göremezlik raporu karşılığı SGK'dan altığı ücret nedeniyle kamu kurumunu zarara uğrattığı için 'Dolandırıcılık' ve alınan rapor nedeniyle de 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliğine iştirak' suçlarını işlediği için 15 yıla kadar hapis, Dr. Ö.T.Ç. ve hemşire E.T.'nin de 'Görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından 11'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi.

5 AY HAPİS CEZASI

Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme kararını verdi. Ö.T.Ç. ve E.T., 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan beraat ederken, 'Görevi kötüye kullanma' suçundan önce 5'er ay hapis cezası aldı. Daha sonra cezanın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Sait U. ise 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından beraat ederken, 'Görevi kötüye kullanma suçunu azmettirme' suçundan önce 5 ay hapis cezası aldı ve o cezanın da hükmün açıklanması geri bırakıldı.