Dolar 32,23 TL'ye geriledi
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 32,23 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 17:31, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 18:13
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,2620
|32,2630
|32,2350
|32,2360
|Avro
|34,8780
|34,8790
|34,9550
|34,9560
|Sterlin
|40,5750
|40,5900
|40,6950
|40,7080
|İsviçre Frangı
|35,6000
|36,6060
|35,5890
|35,5980
|ANKARA
|ABD Doları
|32,2320
|32,3120
|32,2050
|32,2850
|Avro
|34,8380
|34,9180
|34,9150
|34,9950
|Sterlin
|40,5170
|40,7270
|40,6350
|40,8450