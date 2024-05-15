Dolar 32,23 TL'ye geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,2620 32,2630 32,2350 32,2360 Avro 34,8780 34,8790 34,9550 34,9560 Sterlin 40,5750 40,5900 40,6950 40,7080 İsviçre Frangı 35,6000 36,6060 35,5890 35,5980 ANKARA ABD Doları 32,2320 32,3120 32,2050 32,2850 Avro 34,8380 34,9180 34,9150 34,9950 Sterlin 40,5170 40,7270 40,6350 40,8450