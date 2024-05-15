Kredi kartından nakit çekime sert fren

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre Merkez Bankası kredi kartlarından ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim faizini mart ortasında ramazan bayramı haftasından hemen once yuzde 5'e yukseltti. 16 Mart'ta devreye giren yuzde 5 faiz uygulaması kredi kartından nakit cekimde etkili oldu. Ancak kredili mevduat hesaplarında ise artıs devam ediyor. Bankalararası Kart Merkezi verilerine gore kredi kartından nakit cekim martta 89.34 milyar liraya indi, yılsonuna gore yuzde 14,43, şubat ayına gore ise yuzde 26,32 duşüş gosterdi.

Yeni ekonomi yonetimi goreve geldigi gunden itibaren kredi kartı harcamalarına ceki duzen ver- me yonunde adımlar atıyor. Geçen yıl haziran oncesinde kredi kartı azami faiz ile nakit cekim, kredili mevduat hesabı faizleri oldukca dusuk seviyelerde idi. Bu durum kredi kartı harcamalarının ve nakit cekimin oldukca hızlı buyumesini sağladı. Ardından politika faizi artısıyla birlikte bu faiz oranları da yukseldi. Kasımda politika faizi artısları kredi kartına yansıtılmamaya baslasa da 6 Nisan'dan itibaren faiz oranları yukseltildi. Kredi kartından nakit çekim ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının hesaplama yonteminde ise Merkez Bankası 16 Mart'ta degisiklik yaptı. Yeni yonteme gore, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yuzde 4,42'den yuzde 5'e çıkarıldı.

Subata gore %26,32 geriledi

Merkez Bankası'nın faizini yuzde 5'e cıkarması kredi kartından nakit cekimde etkili oldu. BKM aylık verilerine gore kredi kartından nakit cekim tutarı gecen yıl haziran ve temmuz ayında mayısa gore yuzde 43 gerilese de agustos ile birlikte yeniden yonunu yukarıya cevirdi. Haziran ve temmuzda 40 milyar lira seviyelerinde olan kredi kartından nakit çekim ağustosta 60 milyar lirayı astı yılı ise 104.4 milyar lirada tamamladı. Bu yılın ilk iki ayında ise rekor seviyeler goruldu kredi kartından nakit Çekim islemlerinde. Hem islem sayısı hem de islem tutarı olarak rekorlar kırıldı. Ocakta 116.15 milyar lira, şubatta ise 121.25 milyar lira kredi kartından nakit çekim gerçekleştirildi. 16 Mart'ta yuzde 5 faizin devreye girmesinin etkisiyle martta kredi kartından nakit cekim tutarı subat ayına gore yuzde 26,32 geriledi ve 89.34 milyar liraya indi. Nakit çekim iŞlem adedi de subat ayına gore yuzde 18,44 azaldı. Martta yılsonuna gore nakit çekim işlemi tutarı ise yuzde 14,43 geriledi. Faizin etkisinin nisan ve mayıs aylarında da devam etmesi bekleniyor.

Nisanın ilk haftası KMH'da kan kaybı

Kredili mevduat hesapları kullanımında ise Bankacılık Duzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine gore haftalık artıs devam ediyor. Henuz bir dusus yok. BDDK haftalık verilerine gore bireysel kredili mevduat hesapları bakiyesi 3 Mayıs itibariyle 237 milyar 320 milyon liraya yukseldi. Bu yıl sonuna gore yuzde 41 artışa işaret ediyor. 16 Mart'ta acıklanan yuzde 5 faizin devreye girmesiyle nisanın ilk haftasında haftalık olarak yuzde 3,67 gerileme gerçekleşti bireysel KMH bakiyesinde. Ancak takip eden haftalarda yuzde 5,5'in uzerinde haftalık artıs yeniden devreye girdi. 3 Mayıs itibariyle ise bir onceki haftaya gore yuzde 2,3'luk buyume gerçekleşti. Tuzel kişilerin KMH bakiyesi ise 3 Mayıs haftasında bir onceki haftaya gore 3,9 artışla 122 milyar 841 milyon liraya yukseldi.