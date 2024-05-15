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Köprü ve otoyol zammı enflasyonu nasıl etkiler?

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi. İstanbul'da köprü geçiş ücretleri yüzde 60, diğer köprü ve otoyol ücretleri ise yüzde 50 bandında arttı. Bu durumun enflasyonla mücadeleye nasıl etki edeceği merak ediliyor. Uzmanlara göre ulaşım zamları enflasyon beklentilerine olumsuz yansıyabilir.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 12:17, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 12:35
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Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi. Uzmanlar, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin enflasyon üzerinde yukarı yönlü etki yapabileceği belirtildi.

15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücreti 15 liradan 24 liraya, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti otomobiller için 290 liradan 399 liraya yükseltildi. İstanbul-Ankara arasındaki anadolu otoyolu ücreti otomobiller için 134 lira oldu. İstanbul-İzmir otoyolu Osmangazi Köprüsünden geçiş dahil otomobiller için 984 lira oldu.

Ulaştırma hizmetlerinin enflasyona katkısı görece düşük olduğu için doğrudan etkinin yüzde 1'in altında kalması bekleniyor. Buna rağmen ulaştırma hizmetlerine gelen zammın birçok ürün üzerinde fiyat artışı beklentisine yol açabileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre asıl etki vatandaşların fiyatlama davranışlarında gerçekleşecek. Vatandaşların zamları yüksekten fiyatlayacağını belirten uzmanlar, enflasyonun düşmeyeceğine dair kanaati güçlendireceğini ifade etti.

Ulaşım zamlarının vatandaşlar tarafından doğrudan gözlenebileceğini ifade eden uzmanlar, enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü etkinin muhtemel olduğunu dile getirdi.

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisini 2 puan artırarak yüzde 38'e yükseltmişti. Piyasalarda ise enflasyon beklentisi yüzde 43-44 civarında şekilleniyor.

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