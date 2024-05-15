Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'mülakat' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılması ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı, "Şu anda mevcut duruma göre, öğretmen atamalarında mülakat yüzde 100 etkili. Biz mülakatın etkisini yüzde 50'ye düşürüyoruz ama ilginç bir şekilde mülakata karşı çıkanlar bu düzenlemeyi iptale taşıyorlar. Burada bir çelişki var" dedi.

"MÜLAKATI TAMAMEN KALDIRMA GÜNDEMDE YOK"

Bakan Tekin, mülakatın tamamen kaldırılmasının ise gündemde olmadığını söyledi.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU

Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında da konuşan Bakan Tekin, "Kanunla ilgili süreç bürokratik anlamda tamamlandı. TBMM'deki Milli Eğitim Komisyonu'nun gündemine gelecek. Oradaki tartışmalardan sonra da Genel Kurul'a gelir" dedi.

Eğitimde şiddet konusunun yalnızca yasal düzenlemeyle çözülemeyeceğine dikkat çeken Tekin, toplumda farkındalık oluşması gerektiğini vurguladı.