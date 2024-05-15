Mehmet Şimşek'ten fiyat istikrarı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda bir panelde açıklamalarda bulundu.

Şimşek, burada yaptığı açıklamasında, "Bir numaralı politika önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak" dedi.

Enflasyonu desteklemek için maliye politikasını sıkılaştıracaklarını belirten Şimşek, "Merkez Bankası harika bir iş çıkardı. Şimdi bizim sağlam destek verme zamanımız geldi" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, para politikasının yeterli düzeyde sıkı olduğunu ve enflasyon beklentilerini çıpaladığını vurguladı.

Enflasyonda uygulanan politika ile beklentiler arasındaki farkın azaldığına dikkat çekerek, "Bu yaz itibariyla tam olarak politikanın etkilerini görmek mümkün olacak. Öyle bir dönemimiz oldu ki, politik seçimler bazı problemler ve zorluklar yarattı. Bunlar çok büyük oranda artık geride kaldı. Bir şekilde daha sürdürülebilir sürece girdik ve bütün makroihtiyati adımları kaldırdık" şeklinde konuştu.

Bakan Şimşek, Doha'da iki gün boyunca temaslarda bulunacak.