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Aziz Yıldırım: Kimseyle kavga etmeyeceğim

Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday olma kararı alan Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulunuyor. Duygusal anlar yaşayan Yıldırım, "Kimseyle kavga etmeyeceğim. Ama benimle kavga ederlerse ederim. Herkes 'Aziz Yıldırım gitti Türk futbolu kurtuldu' diyordu, şimdi 'Gelsin kurtarsın' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 13:48, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 14:00
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Aziz Yıldırım: Kimseyle kavga etmeyeceğim

"Kimseyle kavga etmeyeceğim dedim ama benimle kavga ederlerse ederim. Bizim derdimiz Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Şampiyonluklar kulüpler, camiaları, güç olarak büyütüyor."

"6 sene önce ben ayrılırken herkes 'Aziz Yıldırım gitti Türk futbolu kurtuldu' dediler. Maalesef bugün geldik 'Aziz Yıldırım gelsin Türk futbolunu kurtarsın' diyorlar"

"Fenerbahçe'nin hiçbir zaman para sonu olmaz. Ben niye halka açtım bu kulübü? Yapardım binlerce kişiyi üye, ölene kadar başkan olurdum. '1 Milyon Üye' kampanyası başlattım. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir. Fenerbahçe'nin istemediği hiçbir şey olmaz. Ne zaman, birleştiği zaman. Birleşmezse Fenerbahçe'den de bir şey olmaz."

"Neden aday oldum? Hiç niyetim yoktu. Keyfim yerinde. Ama Fenerbahçe'de bazı sıkıntılar var onları gördüm. Bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapacağız? Arkadaşlarıma biriniz aday olun, o şekilde yürüyelim dedim. 'Sen varken aday olmayız' dediler. O yüzden mecbur kaldım. Çünkü 20 sene başkanlık yaptım. 6 sene lig şampiyonu olduk hem de zor günlerde. 20 sene idare ettik."

"DERBİYİ KAZANACAĞIZ VE YENİ BİR SÜREÇ BAŞLAYACAK"

"Mevcut kulüp başkanının çalışmalarına engel olmadık. Muhalefet olmadık, sessiz kaldık. Konuştuğumuz zaman da camianın birlik ve beraberliğine dikkat çektim. Ocak 2024'ten bu yana sürekli sükunet çağrısı yaptım. Camiamızı Futbol takımımızın arkasında durmaya çağırdım. Bu hafta derbiyi kazanacağız ve yeni bir süreç başlayacak."

"Mevcut başkan, ben Fenerbahçe'nin başkanı olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar dedi. Hepimiz duyduk. Bu konuyu arkadaşlarımla iyice düşündük. Bizi kim şampiyon yapmak istemiyor?"

"Ben bir laf üzerine geliyorum; 'Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' sözü."

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