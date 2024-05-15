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Eczaneye gitti, ölü olduğunu öğrendi: Yaşayan ölü gibiyim

Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan Şaban Er (67), 6 Mayıs'ta eczaneye ilaçlarını almaya gittiğinde çalışanlar, 'Ölü görünüyorsun, ilaç veremeyiz' deyince hayatının şokunu yaşadı. Sebebini araştıran Er, 3 Mayıs günü kendisiyle aynı isimdeki Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan başka bir kişinin kimliksiz şekilde Bafra Devlet Hastanesi'nin acil servisine götürüldüğünü, 5 Mayıs'ta hayatını kaybettiğini, hastane çalışanlarının ise ölüm raporunu hazırlarken kontrol etmediğini öğrendi. Er, "Yaşayan ölü gibiyim, ilaçlarımı da alamıyorum, kalp rahatsızlığım var, bronşit astımım var, ilaçlarımı ödünç aldım" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 15:17, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 15:17
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Eczaneye gitti, ölü olduğunu öğrendi: Yaşayan ölü gibiyim

Yakakent ilçesinde yaşayan, emekli 2 çocuk babası Şaban Er, 3 Mayıs'ta ilaç almak için eczaneye gitti. İlaçlarının bir kısmını alan Er, eczacının kalanını 6 Mayıs'ta alabileceğini söylemesi üzerine evine döndü. Şaban Er, 6 Mayıs'ta yeniden eczaneye gittiğinde çalışanlar, ilaçlarını alamayacağını belirtti. Er, nedenini sorduğunda 'Ölü görünüyorsun' dediklerinde şok yaşadı. Nüfus Müdürlüğü'nün yolunu tutan Er, buradan da aynı cevabı aldı.

Er konunun sebebini araştırdığında; 3 Mayıs günü kendisiyle aynı isim ve soy isimdeki Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan başka bir kişinin kimliksiz şekilde Bafra Devlet Hastanesi acil servisine götürüldüğünü, 5 Mayıs'ta hayatını kaybettiğini, hastane çalışanlarının ise ölüm raporunu hazırlarken kontrol etmediğini öğrendi.

DHA'ya konuşan Şaban Er, ölü olarak hayatına devam ettiğini belirterek, "3 Mayıs'ta sağlık ocağına ilaç yazdırmaya gittim. İlaçlarımın bir kısmını aldım, bir kısmı olmadığı için 6 Mayıs'ta geleceğini söylediler. İlaçlarımı beklerken benim gibi adı Şaban Er olan Alaçam ilçesindeki bir kişi Bafra Devlet Hastanesi aciline kaldırılıyor. Üzerinde de kimlik olmadığı için Bafra Devlet Hastanesi bunu kimliği olmadan acilden kabul ediyor. 3 ve 4 Mayıs günü hastanede yatıyor. 5 Mayıs günü vefat ediyor. Bafra Devlet Hastanesi personeli ölüm raporunu hazırlarken adı Şaban Er olan birini kontrol etmeden bir tuşla öldü yapıyor" dedi.

'ÖLÜ GÖRÜNÜYORSUN' DEDİLER

Eczaneye gittiğinde 'Ölü görünüyorsun' dediklerini ifade eden Er, "Nüfus Müdürlüğü'ne gittim, orada da ölü göründüğümü söylediler. Tabii bu arada hastaneyi aradık 'Yanlışlık var' dediler. Yanlışlığın düzeleceğini belirttiler, 10 gün geçti hala düzelmedi. Yaşayan ölü gibiyim. Kalp rahatsızlığım var, bronşit astımım var, ilaçlarımı ödünç aldım. İnşallah kısa sürer, sorun giderilir de sağlığıma kavuşurum. Psikolojik olarak da rahatsızlandım, ne yattığımdan, ne gezdiğimden, ne uyuduğumdan zevk alıyorum" diye konuştu.

'YAŞAYAN ÖLÜ OLARAK GÖRÜNÜYORSUN'

"Arkadaşlarım yaşayan ölü olarak görünüyorsun araç kullanma dediler" ifadesini kullanan Şaban Er, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben bunu trafik polisi arkadaşlara sordum, 'Kullanmazsan iyi olur' dediler. Arkadaşlarımla gideceğim yere gidiyorum, kendi aracımla 10 dakikada halledeceğim işi, 1,5 saatte hallediyorum. Evimin Doğal Afet Sigortası vardı, Bafra'ya gitmek gerekiyordu, bir şoför buldum, öyle gittim. İki ay sonra oğlumun düğünü var, araba kullanamadığım için gideceğim yere gidemeyeceğim, psikolojim bozuldu. Devletimizin bu süreci hızlandırmalarını istiyorum"

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