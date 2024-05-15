TBMM Genel Kurulu toplandı

Önder, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü", CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı", CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp de "Kars'ın sorunları" hakkında gündem dışı konuştu.

Bayraktar, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayarak, tarım sektörünün stratejik bir öneme sahip olduğunun tüm dünya tarafından kabul edildiğini söyledi.

Tarımın daha güvenli şekilde yapılması için hükümetlere tarımla ilgili teşviklerin ve tedbirlerin alınması yönünde görev düştüğünü belirten Bayraktar, "Çiftçilerimizin emeği yaşam için kıymetlidir. Ülkemizde son yıllarda tarım alanında ciddi gelişmeler olmuştur. Eksik var mıdır? Olabilir. Ancak devraldığımız noktadan buraya bakmak lazım." ifadesini kullandı.

Bayraktar, bitkisel üretimin ve hayvan varlığının arttığına işaret ederek, Türkiye'nin ayva ve incir üretiminde dünyada bir numarada olduğunu söyledi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "Yarın bu saatlerde ulusumuzun yazgısını değiştirecek bir yolculuk başlayacak İstanbul'dan. İstikamet Samsun. Mayıs'ın 19'unda bu yolculuğun bittiği noktadan yani Samsun'dan bir güneş doğacak ve bu güneş bütün Türkiye'yi ve dünyayı aydınlatacak." dedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp de konuşmasında, Kars'ta çoban alımları sırasında yapılan mülakat uygulamasını eleştirdi. Mülakatlarda sorulan soruları AK Parti sıralarına dönerek yönelten Alp, "Kars'a gelseniz sizi çoban bile yapmazlar" sözlerini sarf etti. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri, CHP'li Alp'a tepki gösterdi.

Yaşanan sözlü tartışma esnasında CHP'li Alp, "Grup Başkanvekilinin kolunda 2 milyonluk saat var." ifadelerini kullandı.

CHP'li Alp'in sözlerine karşılık yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Mülakat konusunu eleştirmek, bu konuda bölgesinden açıklamalar yapmak ve örnekler vermeyi doğru karşılayabilirim. Kastını aşan bu konuşmayı bütün AK Partili vekilleri suçlama noktasına taşımayı nezaketsiz ve saygısız buluyorum. Şahsıma yönelik yapılan açıklamayı tamamen yersiz ve anlamsız buluyorum." dedi.

Devlet kademesinde iş yapmadığını belirten Yenişehirlioğlu, "Devlet kademelerinde hiçbir zaman vazife almadım ta ki milletvekili seçilinceye kadar. 28 yıl ceza avukatlığı yaptım. 13 tane romanım var. 250'den fazla da dizi oyunculuğu yaptım. Helal yolla satın aldığım saatimi takmaya devam edeceğimi söyledim. Hadisenin buraya getirilmesini son derece saygısız, anlamsız ve kastını aşan açıklamalar olarak görüyorum. Konuşmacıya aynen iade ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra milletvekilleri yerlerinden söz aldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan her kurulan ailenin toplumun geleceğine ekilen bir tohum olduğunu söyledi. Bu tohumların yeşermesinin tüm ülkenin kaderini belirlediğini vurgulayan Yerebakan, şunları kaydetti:

"Günümüz dünyasında ekonomik belirsizlikler, göç ve toplumsal normlardaki değişiklikler gibi birçok faktör aileleri etkilemektedir. Bunun yanı sıra aile içi iletişim eksikliği, zaman yönetimi sorunları, iş ve aile yaşamı arasındaki dengeyi sağlama zorunluluğu gibi içsel sorunlar da aileleri zorlamaktadır. Aileler toplumun dokusunu ören iplikler gibidir. Sağlam aileler güçlü toplumların temel taşıdır. Bugün Uluslararası Aile Günü'nde Bakanlığımızca açıklanan ailenin korunması ve güçlendirilmesi eylem planı ile aile değerlerine olan bağlılığımızı yeniden vurgulamaktayız. Bu stratejik plan, aile yapımızı daha da güçlendirerek aile fertlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır."