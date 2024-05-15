TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Kamuda tasarruf paketini olumlu karşılıyoruz

TOBB'un 80. Mali Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve oda, borsa başkanlarının katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de yapıldı.

Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, TOBB'un odalar ve borsaların emekleri ve gayretleriyle reel sektörün hizmet merkezi haline geldiğini belirtti.

Birliğin dünyanın örnek aldığı bir yapıya dönüştüğünü dile getiren Hisarcıklıoğlu, bunların, el birliği, gönül birliği ve akıl birliğiyle başarıldığını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman Türk iş dünyasına desteğini gösterdiğini vurgulayarak, "Sizin liderliğinizde, iş ve yatırım ortamını kolaylaştıran, üzerimizdeki yükleri azaltan çok sayıdaki düzenleme hayata geçti. Tarihi bir başarı elde ettiğimiz Türkiye'nin Otomobili hayalimiz, yine sizin vizyonunuz ve himayenizde gerçeğe dönüştü." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin Gazze'ye sağladığı insani yardımlar için teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, çözüm odaklı yaklaşımın iş dünyasına da büyük moral verdiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, reel sektörün çözüm ve önerilerine dair devamlı istişare yapıldığını belirterek, iş ortamını kolaylaştıran, rekabet gücünü artıran ve böylelikle büyümeye ivme kazandıran adımların atıldığını dile getirdi. Türkiye'nin önünde 4 yıllık seçimsiz bir dönem olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzdeki 4 senelik seçimsiz dönem, yapısal reformların hayata geçirilmesi açısından ciddi bir fırsattır. Sizin riyasetinizde ekonomide başlatılan yeni politikalar, bu yönde atılmış doğru adımlardır ve destekliyoruz. Özellikle de ülkemizi yüksek enflasyon belasından kurtarma hedefinizi çok önemli görüyoruz. Zira enflasyon yükselince rekabet gücümüz düşüyor, maliyetleri yönetemiyoruz, bütçe yapamıyoruz. İki gün önce açıklanan kamuda tasarruf paketini de bu kapsamda olumlu karşılıyoruz. "

Hisarcıklıoğlu, sürecin belirli zorlukları olacağını ancak daha güçlü ve daha rekabetçi ekonomi olma hedefine mutlaka ulaşılacağını ifade etti.

- "Camiamızın da yeşil pasaportu fazlasıyla hak ettiğini düşünüyoruz"

Finansmana erişimde giderek büyüyen bir sıkıntı olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, bu konuda KOBİ'lere pozitif ayrımcılık yapılabileceğini ve onları kredi sınırlamaları dışında tutarak piyasaya rahatlama getirilebileceğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, ticaret ve sanayi odalarına üye küçük işletmelere yönelik yeni bir kredi destek sistemi kurulabileceğini, ticari kredi kartlarındaki taksit ve limit kısıtlarının kaldırılabileceğini dile getirdi.

Sanayiyi büyütmek ve deprem riskine karşı korumanın bir diğer önemli konu olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "OSB'ler başta olmak üzere sanayiye büyüme alanı için yer bulamıyoruz. Bu da arsa fiyatlarını yükseltiyor. Sanayi yatırımlarını maliyetli hale getiriyor, zorlaştırıyor. Rakibimiz olan pek çok ülkenin toplam yüzölçümü içinde sanayiye ayrılan yer yüzde 3 civarında. Bizdeyse yüzde 1'in çok altında. Oysa müthiş bir yatırım iştahı var ama yer bulamıyoruz. Çorak, yamaç, tarıma uygun olmayan alanlardan sanayi için genişleme sahaları üretilmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, deprem riskine karşı Orta Anadolu-Doğu Akdeniz hattında yeni bir sanayi havzası kurulması gerektiğini, bu hamleyle hem Marmara'nın kentsel dönüşümünün hızlandırılabileceğini hem de Marmara'da yüksek teknolojili yeni yatırımlar için alan açılabileceğini ifade etti.

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin pozitif gündem maddelerinde sağlanacak ilerlemeyle canlandırılmasının da Türkiye'nin yararına olacağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin, yeşil ve dijital dönüşümün en somut pozitif gündem alanları olduğunu dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, vize ve geçiş kotalarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Bir konu var ki bizleri üzmeye devam ediyor. Tüm bu mücadelenin liderlerini vize kuyruklarında bekletiyoruz. Özel sektörün kanaat önderlerinin dış temaslarını kolaylaştıralım ki yolumuz açılsın. Dolayısıyla oda, borsa camiamızın da yeşil pasaportu fazlasıyla hak ettiğini düşünüyoruz. Her zaman reel sektörün yanında duran sizden bu konuda müjdeler geleceğine inanıyoruz."