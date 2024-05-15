Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya silahlı saldırı

Silahlı saldırıda Slovakya'da 3 dönem başbakanlık koltuğuna oturan Fico'nun yaralandığı ve yakındaki bir hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

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