Bağcılar'da meslektaşını silahla vurarak öldüren taksi şoförü tutuklandı

Merkez Mahallesi Bağcılar Caddesi 462. Sokak'ta, 11 Mayıs'ta, taksi şoförü Furkan G. (28) aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Gökhan G'yi (35) silahla başından ve göğsünden vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan G, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Furkan G. ise cinayette kullandığı silahla Bağcılar Polis Merkezine giderek teslim oldu.

Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan Furkan G'nin "kasten yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme", "iş yeri ve kurumdan hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Furkan G, karakolda verdiği ifadesinde, meslektaşı Gökhan G. ile 8 ay önce ticari takside kullanmak için 450 bin liraya bir otomobil aldığını, yalnız aradan geçen süreye rağmen ne aracı ne de ücretini alamadığını ileri sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Furkan G, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Bu arada, taksi şoförünün meslektaşını silahla vurması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sokakta bir kişinin silahla vurulması ve ardından şüphelinin olay yerinden uzaklaşması yer aldı.