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Sağlık Bakanlığı, yapay zeka üzerine 9 proje yürütüyor

Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, sağlık hizmetlerinde yapay zeka kullanımıyla ilgili 5'i hazırlık aşamasında 14 projeyle ilgili çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 17:03, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 17:20
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Sağlık Bakanlığı, yapay zeka üzerine 9 proje yürütüyor

Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret eden Yılmaz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyelerince ağız ve diş sağlığı alanına yönelik geliştirilen yapay zeka ile radyolojik teşhis ve tanı sisteminin hastalarda kullanılmasına ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili Başhekim Dt. Kadir Gördeli'den bilgi aldı.

Yılmaz, ziyaretinde yaptığı açıklamada, ağız ve diş sağlığında yapay zekadan faydalanmaya yönelik sistemin bu hastanede pilot uygulama olarak kullanıldığını söyledi.

Bakanlık tarafından uygulamanın yaygınlaştırılmasına ilişkin sürecin devam ettiğini anlatan Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Buradaki sonuçlara göre hedefimiz, inşallah bunu Türkiye'de bütün ağız diş sağlığı merkezlerinde yaygınlaştırmak. Bir kere bütün amacımız, planımız bunun üzerine. Bu bir değişim, dönüşüm. Öyle birden hızlı bir şekilde adapte olunmasını da beklemiyoruz açıkçası ama yapılan anketlere baktığımızda aslında buna ciddi bir eğilimin olduğunu da gördük. Bu, kendisini eğiten, öğreten aslında bir müddet sonra da bu eğitimle doğruluğunun daha yüksek olmasını bekliyoruz. Burada hocalarımızın dönüş yapmaları çok önemli. Varsa bir görünen eksiklik, vesaire gibi şeyler olduğunda bu dönüşü biz aslında bu yapay zekayı eğitmemiz noktasında da ciddi bir avantaj, sorumluluk katmış olacak."

- "KETEM'lerde çekilen mamografi görüntülerini yapay zeka okuyor"

Yılmaz, Sağlık Bakanlığı olarak ciddi bir veri hazinelerinin olduğunu, bu konuda Türkiye'nin önde gelen ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

E-nabız, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), İlaç Takip Sistemi gibi verilerden oluşan hazineyi kullanabilmenin de ayrı bir meziyet olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şu an yapay zeka üzerine 9 proje çalışıyoruz. Hazırlıkları devam eden 5 yapay zeka projesi var. 6 Şubat'tan beri Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) çekilen mamografi görüntülerini yapay zeka okuyor. Doğruluğu da yüzde 87 civarlarında. Şu an özellikle okuma ve teşhis süreleri ciddi uzunluktayken neredeyse 10'da 1'e düşürmüş durumdayız. Bundan sonraki süreçte de onu ikinci göz olarak okutmaya devam edeceğiz. Tabii bu da şu an kendisi öğrenen bir proje. Bunun arkasına dijital patolojiyi de koymayı hedefliyoruz. Onunla birlikte KETEM'e giren bir hasta inşallah dijital patolojiyi de koyduğumuzda 15 gün sonunda buna artık bir teşhis konulmasını hedefliyoruz. 5 aylardan 15 günlere diyebiliriz. Yapay zekanın burada çok ciddi bir avantajını inşallah gözler önüne sermiş olacağız."

MHRS'de onaylı randevu uygulamasının başladığını anımsatan Yılmaz, hem bu konuda hem de BT Toraks ve EKG görüntülemeyle ilgili yapay zeka destekli proje çalışmaları yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Yapay zeka ile radyolojik teşhis ve tanı sisteminden faydalanan hekimlerle görüşen Yılmaz'a, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ve hastanede görevli hekimler de eşlik etti.

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