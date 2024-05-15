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Özel halk otobüsü esnafından Saraçhane'de İBB'ye protesto

İETT Genel Müdürlüğünde çalışan özel halk otobüsü sahipleri, İBB'den ücret alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de protesto düzenledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 19:07, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 19:09
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Özel halk otobüsü esnafından Saraçhane'de İBB'ye protesto

İstanbul'da 3 bin 41 İETT Özel Halk Otobüsü sahibini temsilen bir araya gelen otobüs sahipleri, Saraçhane'de bulunan İBB binası önünde toplanarak protesto yaptı. Ellerine pankart alan araç sahipleri, İBB tarafından ödenmesi gereken ücretlerini alamadıklarını, araçlara konulan kameralarla sürekli ceza kesildiğini ve baskı altına alındıklarını öne sürdü.

"Biz bürokratların sözüne güvenmiyoruz"

Protestoda halk otobüsü esnafı adına konuşan Erhan Güneş, "Özel halk otobüsü esnafı olarak ne istiyoruz: Bizim iki önemli problemimiz var. Bir ödemeler. Ödemelerle ilgili İBB bürokratlarıyla 5 yıldır görüşme içerisindeyiz. Fakat her seferinde bu ay düzelecek, seçimden sonra düzelecek bu şekilde süregelen bir durum oldu. Bu iş sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Bizim İBB bürokratlarından ve Ekrem Başkan'dan şunu istiyoruz: Derhal 5 şirket ve 3 kooperatife ödemelerin zamanında yapılacağı ve içeride biriken 4 buçuk milyar lira alacağın programlı bir şekilde hangi tarihlerde ödemenin yapılacağı esnafa bildirilmesini talep ediyoruz. Biz bürokratların sözüne güvenmiyoruz" dedi.

"İETT Genel Müdürlüğü sahada çalışan arkadaşlarımıza çok kötü bir mobbing uyguluyor"

"Biz İETT Genel Müdürlüğü ile ilgili çok büyük bir problem yaşıyoruz. İETT Genel Müdürlüğü sahada çalışan arkadaşlarımıza çok kötü bir mobbing uyguluyor" diyen Erhan Güneş, "Araçlarımızda şoförlerimiz çalışamayacak duruma gelmiş. Aracın ön tarafına şoförün gözünün ortasına kamera koymuş. Kulağını kaşısa rapor, su içse rapor, elma yese rapor bu mobbingin kaldırılmasını talep ediyoruz. İçeride 4 aylık bir ödememiz var. Bu 3 bin 41 aracın ödemesi 5 yıldır her ay içeri gire gire 4 buçuk milyar lirayı bulmuştur" şeklinde konuştu.

Açıklamamın ardından binaya giren Erhan Güneş ve beraberindeki heyet, İBB yetkilileri ile görüştü. Heyet, 1 buçuk saate yakın süren görüşmenin ardından kendilerini bekleyen kalabalığı bilgilendirdi.

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