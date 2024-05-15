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Antalya'da toplu taşımaya yüzde 33 zam

Antalya'da kent içi ulaşım ücretlerine yüzde 33 zam geldi. Yeni tarifeye göre tam ücret 20 TL olurken, emekli ve öğretmen 19 TL, öğrenci 10 TL ödeyecek. Kredi kartıyla biniş ücreti ise 25 TL olacak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 19:14, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 19:31
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Antalya'da toplu taşımaya yüzde 33 zam

Antalya'da ulaşım esnafının ücretlere zam talebi sonrasında toplanan UKOME Genel Kurulu'nda toplu ulaşım ücretine yüzde 33 zam yapılması kararı alındı. Böylece kent içi ulaşımda yeni ücret tarifesi 15 TL olan tam ücret 20 TL olurken, öğrenci 10 TL, öğretmen ve emekli 19 TL, kredi kartı ise 25 TL olarak belirlendi.

Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, son olarak Temmuz 2023'te ulaşım ücretine zam yapıldığını hatırlatarak, "UKOME'den oransal anlamda değil de tam ücreti 22 TL, emekli ve öğretmen 21 TL, öğrenci ücretinin ise 12 TL, kredi kartı ile binişinde 30 lira olması yönünde talebimiz vardı" dedi.

Otobüsün günlük yakıt maliyeti 5-6 bin lira

UKOME Genel Kurulu'nda şehir içi ulaşım ücretlerine yüzde 33 oranında zam yapılması kararı alındığını yeni tarifenin ise yürürlüğe gireceği tarihin ilerleyen günlerde duyurulacağını belirten Arslan, "UKOME tam yüzde 33 oranında yapılacak zam sonrası şehir içi toplu ulaşımda tam ücretin 20 TL, emekli ve öğretmen 19 TL, öğrenci 10 TL, kredi kartı ile binişin ise 25 TL olarak uygulanmasını uygun gördü. Şu anda yeni ücret tarifesinin uygulanacağı tarih konusunda her hangi bir karar alınmadı" ifadelerini kullandı.

Kent içi ulaşımda bir otobüsün günlük ortalama 120 litre yakıt tükettiğinin altını çizen Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, "En son zaman aldığımızda yakın 37 liraydı, şu anda 42 lira civarlarında, bu da günlük 5-6 bin TL civarında değişiyor" şeklinde konuştu.

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