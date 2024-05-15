Sağlık Bakanı Koca'dan onaylı randevu sistemine ilişkin paylaşım

Bakan Koca'nın paylaştığı videoda, alınan randevuların saat 20.00'ye kadar onaylanması veya gelinemeyeceğinin bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Koca, sosyal medya hesabından "MHRS'de Onaylı Randevu Dönemi başladı. Sağlık hizmeti almayı kolaylaştıran bu sistemin nasıl işlediğini öğrenelim. Gerekli bilgiler, 1 dakika 7 saniyelik videoda." mesajını paylaştı.

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