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16 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları

16 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 00:04, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 00:07
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16 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret edecek.

(TBMM/13.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret edecek, "Engelliler Buluşması"na katılacak.

(Ankara/12.00/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluğun cezalarını artıran Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, haftalık para ve banka istatistikleri ile nisan ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30/14.30)

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı hizmet üretim endeksini, nisan ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini, 2023 yılı kara yolu trafik kaza istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de temaslarda bulunacak.

(Pekin)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını karadan Refah kentine genişletmesi ve bölgedeki insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Romeo ve Juliet" oyununun Yunanistan'ın başkenti Atina'daki gösterimine katılacak.

(Atina)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Filistin'le Dayanışma Günü ve Uluslararası Spor Festivali Sporfest 2024'ün açılış törenine katılacak.

(Ankara/16.00)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde ikinci maçını Hollanda ile yapacak. Günün diğer maçlarında Almanya ile İtalya, Bulgaristan ile de Japonya karşılaşacak.

(Antalya/20.00/14.00/17.00)

3- Trendyol 1. Lig'in play-off 1. turunda Bodrum FK-Boluspor ve Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor müsabakaları yapılacak.

(Muğla/17.00/Çorum/20.00)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisinde, Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor ve Beşiktaş Emlakjet-Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk maçları oynanacak.

(İstanbul/18.00/20.30)

5- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin play-off yarı final serisi dördüncü maçında Final Spor, Sigortam Net'i konuk edecek.

(Bursa/17.00)

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