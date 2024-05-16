Muhsin Şentürk Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk'ü seçti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 07:18, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 09:48
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk'ün seçilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasanın 154'üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30 ve 32. maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Şentürk'ü seçtiği kaydedildi.