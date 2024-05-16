Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Muhsin Şentürk'e tebrik
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Muhsin Şentürk'ü tebrik etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 07:24, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 07:25
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Sayın Muhsin Şentürk'ü tebrik ediyor, görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Görev süresi dolan Sayın Bekir Şahin'e hizmetleri için teşekkür ediyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.