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Ek ders ücretindeki artış tasarruf paketine takıldı!

Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağının haftaya TBMM Komisyonuna gelmesi bekleniyor. Ek ders ücretindeki artış planına Maliye Bakanlığı, yeşil pasaporta da Dışişleri Bakanlığı onay vermedi. İstişareler sürüyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 07:40, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 07:30
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Ek ders ücretindeki artış tasarruf paketine takıldı!

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre Öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağının haftaya TBMM Komisyonu'na gelmesi bekleniyor. Taslak üzerinde çalışmalar sürerken geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir sunum yaptığı öğrenildi.

MALİYE 'OLMAZ' DEDİ

Teklifi ilgili bakanlıklar da detaylı inceliyor. Taslak metin içinde yer alan ek ders ücretine artış planlaması, kamuda açıklanan tasarruf paketine takıldı. Mevcut düzenlemede öğretmenler gündüz 140, gece ve hafta sonu eğitimlerinde ise 150 gösterge rakamı üzerinden hesap edilen tutar kadar ek ders ücreti almaktaydı. Hazırlanan taslakta ek ders ücretinin gösterge rakamı artırıldı. Gece, gündüz ve hafta sonu ayrımı yapılmaksızın 160 gösterge rakamı üzerinden ek ders ücreti ödenmesi yönünde düzenleme yapıldı. Ek ders ücretlerinde yapılması beklenen yüzde 15'lik artışa Hazine ve Maliye Bakanlığından izin çıkmadı. İstişareler sürüyor.

PASAPORTA 'VİZE' ÇIKMADI

Kanun taslağında yer alan bir başka düzenleme ise, özel okullarda 15 yıl ve üzerinde hizmeti olan öğretmen ve yöneticilere yeşil pasaport verilmesi bekleniyordu. Ancak bu düzenlemeye de Dışişleri Bakanlığından onay çıkmadı. Son kararı TBMM verecek.

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