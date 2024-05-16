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MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon

PKK/KCK mensupları Tufan Koçer kod Ahmet BAYAR ile Mervan Zerevan kod Ahmed İbrahim EL AHMED, MİT'in Irak/Hakurk'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 08:20, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 09:47
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TSK Üs Bölgelerine Düzenlenecek Eylem Engellendi

Tufan Koçer kod Ahmet BAYAR ile Mervan Zerevan kod Ahmed İbrahim EL AHMED'in, Hakurk'taki Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine sızmaları için talimat aldıkları MİT tarafından tespit edildi. Bunun üzerine teröristlere yönelik araştırmalar derinleştirildi.

2012 yılında PKK'ya katılan Tufan Koçer kod Ahmet BAYAR'ın geçmişte Suriye'de faaliyet gösterdiği ve üst düzey örgüt mensuplarının korumalığını yaptığını öğrenildi. Suriyeli Mervan Zerevan kod Ahmed İbrahim EL

AHMED'in de 2014'te Kandil'de suikast eğitimi aldığı belirlendi.

MİT, saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. Eylem hazırlığındaki teröristleri adım adım izlemeye başladı. Örgüt yöneticilerinin eylem talimatından yirmi dört saat sonra eylem hazırlığındaki Tufan Koçer kod Ahmet BAYAR ve Mervan Zerevan kod Ahmed İbrahim EL AHMED etkisiz hale getirildi.

Tufan Koçer kod Ahmet BAYAR ve Mervan Zerevan kod Ahmed İbrahim EL AHMED kimdir?

Tufan Koçer kod Ahmet BAYAR, örgütün kırsal kadrolarına 2012 yılında katıldı. Uzun süre Suriye'de faaliyet gösteren Ahmet BAYAR, bu bölgede sözde sorumlu seviyeye yükseldikten sonra Avaşin bölgesine geçti. Dönem içerisinde Türkiye'ye karşı eylemsel faaliyetlerde yer aldı. 2018 yılından sonra Hakurk bölgesine geçiş yaptı.

Mervan Zerevan kod Ahmed İbrahim EL AHMED, örgütün kırsal kadrolarına 2014 yılında Suriye/Halep'ten katıldı. Katılım yapması akabinde Kandil'de birçok eğitime tabi tutulan terörist saldırı-sabotaj-suikast üzerine uzmanlaşma eğitimleri aldı. Son olarak 2017'de Hakurk bölgesine geçti.

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