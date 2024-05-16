TUS ve DUS'taki kritik değişiklik yayımlandı

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğindeki değişiklikler 16 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yapılan değişiklik şu şekildedir:

Sağlık Bakanlığından:

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK



MADDE 1- 3/9/2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "% 2" ibaresi "% 5" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Değişikliğin yapıldığı 13/3 fıkrası hükmü şu şekildedir:

(3) Aşağıdaki hallerde yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşürülür:

a) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde.

b) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk sınavda.

c) Bir uzmanlık programına yerleştirildiği halde eğitime başlamayanların takip eden ilk sınavda.

TUS ve DUS'ta hangi değişiklik yapıldı?

Uzmanlık eğitimine devam ederken veya istifa eden veya eğitime başlamayanların; yeniden girecekleri ilk sınavda alacakları yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı, bugünden itibaren yüzde 2 değil yüzde 5 oranında düşürülecek