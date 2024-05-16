Avrasya Tüneli'ne zam geldi

Köprü ve otoyollara geçtiğimiz gün zam yapıldı.

Buna göre İstanbul'da 15 Temmuz ve FSM köprülerinde otomobiller için tek yön geçiş 24 lira oldu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ise geçiş ücreti 35 TL'den 49 TL'ye, Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti 290 TL'den 399 TL'ye çıktı.

Avrasya Tüneli'ne yüzde 40 zam

Yapılan değişikliğin ardından bugün, araç sürücülerini üzecek bir gelişme daha yaşandı.

Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretine yüzde 40 zam yapıldı.

Otomobiller için 112 TL'ye çıktı

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri, gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye çıktı.

Minibüsler için ise geçiş fiyatı 120 TL'den 168 TL'ye yükseldi.

Minibüslerde 168 TL, motosiklette ise 41,7 lira

Son olarak motosikletler için de geçiş fiyatı 31,20 TL'den 41,7 TL'ye çıktı.