Yurt dışından telefon getirecekler dikkat: Yeni düzenleme yapıldı

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Yurtdışından dönen yolcular artık yanlarında getirdikleri 2. telefonu yurda sokamayacak. Bu durumu fazladan gümrük vergisi ödese dahi değişmeyecek.

VERGİSİ ÖDENSE DE KABUL EDİLMEYECEK

Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen birden fazla cep telefonunun, fazladan gümrük vergisiyle yurda sokulması uygulamasına yasak geldi.

2. TELEFONA GÜMRÜKTE EL KONULACAK

Yeni düzenlemeyle yurtdışından vatandaş gümrük vergisi ödeyerek dahi yurda ikinci telefonu sokmak istese buna izin verilmeyecek. 2. telefona gümrükte el konulacak. Yolcu yeniden yurtdışına çıktığında el konulan telefon kendisine iade edilecek.

3 AYA KADAR GÜMRÜKTE BEKLETİLEBİLİNECEK

Bu durumdaki cep telefonlarının 3 aya kadar gümrük ambarlarında bekletilmesi istenebilecek.