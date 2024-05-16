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Brent petrolün varil fiyatı 83,09 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,09 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 10:46, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 11:21
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Dün 83,07 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,75 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 83,09 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,95 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de yaşanan talep artışı ve ülkede açıklanan ekonomik verilerin enflasyon endişelerini hafifletmesi etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki benzin stoklarının geçen hafta yaklaşık 200 bin varil azalarak 227 milyon 800 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Bu dönemde ABD'nin ticari ham petrol stokları da yaklaşık 2 milyon 500 bin varil azalarak 457 milyon varile düştü. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 400 bin varil azaldığı yönündeydi.

Ham petrol ve benzin stoklarında beklentilerin üzerinde düşüş yaşanması ülkede talebin arttığına işaret ederek fiyatları yukarı yönlü destekledi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında arttı.

Analistler, tüketici fiyatlarının nisanda beklenenden az artmasının ülkede enflasyonun ikinci çeyreğin başında yavaşlama eğilimine devam ettiğini gösterdiğini ve eylül ayı için faiz indirimi beklentilerini artırdığını söyledi. ABD Merkez Bankasının eylülde yüzde 73 ihtimalle ilk faiz indirimini yapacağı öngörülüyor.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Çin ise bu hafta 1 trilyon yuan tutarında teşvikli tahvil ihracına başlamayı planladığını açıkladı. Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, tahvillerin yavaşlayan ekonomik büyümeyi desteklemek için kullanılacağı ifade edildi.

Ülkede ekonomik toparlanmayı hızlandırmaya yönelik söz konusu adım, fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Ayrıca, Kanada'daki orman yangınlarının ülkenin önemli petrol üretim noktalarına yaklaştıkça arz kesintilerine neden olabileceği endişesi fiyatları yükseltiyor.

Hafta sonu Batı Kanada'da başlayan orman yangınları etkisini artırarak devam ediyor. Bugüne kadar kontrol altına alınamayan yangınlar on binlerce dönümlük alanı etkilerken binlerce kişinin tahliyesine neden oldu.

Brent petrolde teknik olarak 84,36 ile 85,65 dolar aralığının direnç, 81,63 ile 80,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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