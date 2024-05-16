Dolar 32,19 TL'ye geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 32,2350 32,2360 32,1900 32,1910 Avro 34,9550 34,9560 35,0750 35,0760 Sterlin 40,6950 40,7080 40,8570 40,8930 İsviçre Frangı 35,5890 35,5980 35,5900 35,6000 ANKARA ABD Doları 32,2050 32,2850 32,1600 32,2400 Avro 34,9150 34,9950 35,0350 35,1150 Sterlin 40,6350 40,8450 40,7970 41,0070