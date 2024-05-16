Dolar 32,19 TL'ye geriledi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 32,19 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 18:08, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 18:38
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|32,2350
|32,2360
|32,1900
|32,1910
|Avro
|34,9550
|34,9560
|35,0750
|35,0760
|Sterlin
|40,6950
|40,7080
|40,8570
|40,8930
|İsviçre Frangı
|35,5890
|35,5980
|35,5900
|35,6000
|ANKARA
|ABD Doları
|32,2050
|32,2850
|32,1600
|32,2400
|Avro
|34,9150
|34,9950
|35,0350
|35,1150
|Sterlin
|40,6350
|40,8450
|40,7970
|41,0070