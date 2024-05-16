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Sultangazi'de vefat eden eşinden kalan kediyi çaldılar

Sultangazi'de, kimliği belirsiz iki kişi, sokaktan geçerken dairenin açık olan penceresinden gördükleri kediyi çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kedinin sahibi Zale Saral, "Kedi, 3 ay önce vefat eşimden bize hatıra kaldı. Lütfen geri getirin" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 11:05, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 11:06
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Sultangazi'de vefat eden eşinden kalan kediyi çaldılar

Malkoçoğlu Mahallesi'nde ikamet eden Saral ailesinin kızı, 6 ay önce sahiplendiği scottish cinsi kediyi babası Emin Saral'a hediye etti. Saral, kızının hediyesine evladı gibi baktı. Yaklaşık üç ay önce Emin Saral, geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti. Saral ailesi de baba Emin Saral'dan hatıra kalan 'Yumak' isimli kediye bakmaya devam etti.

12 Mayıs Pazar günü, saat 20.00 sıralarında, Saral ailesinin ikamet ettiği binanın önünden geçen iki kişi, zemin kattaki dairenin açık olan penceresinden içerideki kediyi fark etti. Bir süre oyalanan iki şüpheli, geri dönerek kedinin kaçmaması için yapılan sinekliği zorlayarak açtıktan sonra, içerideki kediyi çaldı. Şüphelilerden biri kediyi kucağına aldıktan sonra ikilix sokaktan hızla uzaklaştı.

KARAKOLA GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Ev sahibi Zale Saral, kedinin yerinde olmadığını ve sinekliğe zarar verildiğini görünce eşinden hatıra kalan kedinin çalındığını fark etti. Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Saral, kedinin iki kişi tarafından çalındığını gördü. Güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte polis merkezi amirliğine giden Saral, şüphelilerden şikayetçi oldu.

KEDİYİ ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Hırsızlık anları, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen iki şüpheli, dairenin penceresindeki kediyi fark ettikten sonra geri dönüyor. Şüphelilerden birinin dairenin penceresine yaklaştığı görülüyor. Bir süre sonra yürümeye devam eden şüphelilerden birinin kucağında beyaz bir kedi olduğu görülüyor. Şüpheliler, sokaktan uzaklaşarak gözden kayboluyor.

"MANEVİ HATIRASI VAR"

Yaşananları anlatan Zale Saral, "Akşam saat 20.00 sıralarında çocuğum içerdeydi, ben de kızımdaydım. Dairenin camı hafif aralıktı, sineklik camı kapalıydı. Kedimiz hava alsın diye her zaman oraya çıkıyor. Kişi geliyor, teli zorla çekiyor, sonra kediyi çeke çeke alıp gidiyor. Bizim için çok değerli bir kedi. Biz onu kızım bir haftalık iken almıştı ve eşime hediye etmişti. Eşimin kedisiydi. Eşim üç ay önce vefat etti. Eşimin hatırasıydı bize. Bizde anısı var. Çok üzgünüz. Pazar gününden beri ne yemek yiyebiliyoruz ne de uyuyabiliyoruz. Üzüntüden kızım işe gidemiyor. Kedinin manevi bir hatırası var bizde. Olayla ilgili karakola gidip, şikayetçi olduk. Görüntüler de var. İnşallah bulunur. Alan Allah rızası için lütfen geri getirsin. Geri getirirse ben şikayetimden vazgeçeceğim. O bizsiz duramaz. Biz onu bebek gibi büyüttük" dedi.

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