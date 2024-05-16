Öğretmenlerin Haziran ayı Mesleki Çalışmalarıyla ilgili açıklama yapılmalı!

2023-2024 ders yılı 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecektir. Öğrenciler için yaz tatili bu tarihten itibaren başlayacak olup öğretmenler 01 Temmuz 2024 tarihine kadar okullarda mesleki çalışma görevleri yürüteceklerdir.

15 Haziran 2024 Cumartesi günü Kurban Bayramı arifesi, 16-17-18-19 Haziran 2024 tarihleri ise kurban bayramıdır.

Bu dönemde öğretmenlerin özellikle memleketlerine gitmeleri muhtemeldir. Bu durumda öğretmenlerin mesleki çalışma nedeniyle okulda olmaları gereken özellikle 24-28 Haziran 2024 haftasında nasıl bir uygulama yapılacağı MEB tarafından bir an önce açıklanmalıdır. Öğretmenlerin gidiş-geliş durumlarını ayarlayabilmeleri için açıklamanın önceden yapılması anlamlı olacaktır. Her bayram döneminde trafikte yaşanan yoğunluk hatta trafik kazaları da düşünüldüğünde planlamanın önceden yapılıp açıklanması öğretmenler ve aileleri açısından yerinde olacaktır.

Örneğin;

- Tüm öğretmenler 24-28 Haziran 2024 haftası kadrolarının bulunduğu okullarda mı olacaklardır?

- MEB'in mesleki çalışma döneminde müfredat ya da başka konularda bir planlaması var mıdır?

- Olası planların uygulanması için geçmiş yıllarda olduğu gibi online bir yöntem mi uygulanacaktır?

- Ya da yine geçmiş yıllardaki uygulamalarda olduğu gibi öğretmenlerin çalışmalarını memleketlerindeki okullarda yapmalarına olanak verilecek midir?

şeklindeki soruların bir an önce açıklığa kavuşturulması gerekir.

Maksut BALMUK

Öğretmen

