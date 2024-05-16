Öğretmenlerin Haziran ayı Mesleki Çalışmalarıyla ilgili açıklama yapılmalı!

6-8 Ekim olayları davasında karar açıklandı
6-8 Ekim olayları davasında karar açıklandı
Faizsiz 30.000 TL Fırsatı!
Faizsiz 30.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Kripto tasarısı bugün Meclis'e geliyor
Kripto tasarısı bugün Meclis'e geliyor
Sınıfta biber gazı topu patladı: 25 öğrenci hastanelik oldu
Sınıfta biber gazı topu patladı: 25 öğrenci hastanelik oldu
BETAM: Konut fiyatları 10 aydır düşüyor
BETAM: Konut fiyatları 10 aydır düşüyor
Kamu binalarında yüzde 30 enerji tasarrufu sağlanacak
Kamu binalarında yüzde 30 enerji tasarrufu sağlanacak
Emekli maaşlarında zam hesapları
Emekli maaşlarında zam hesapları
EGO'dan 'yeni sisteme geçiş' açıklaması
EGO'dan 'yeni sisteme geçiş' açıklaması
Yurt dışından telefon getirecekler dikkat: Yeni düzenleme yapıldı
Yurt dışından telefon getirecekler dikkat: Yeni düzenleme yapıldı
Avrasya Tüneli'ne zam geldi
Avrasya Tüneli'ne zam geldi
AK Partili vekillerden 'değişim' mesajı: Politika da değişsin
AK Partili vekillerden 'değişim' mesajı: Politika da değişsin
ÖSYM, 18 Mayıs'ta iki sınav yapacak
ÖSYM, 18 Mayıs'ta iki sınav yapacak
Kredi talebinde keskin düşüş
Kredi talebinde keskin düşüş
Çeyizden mobilyaya satışlara taksit sınırı
Çeyizden mobilyaya satışlara taksit sınırı
Fitch'ten Türkiye raporu: Yatırımcılar geri dönüyor
Fitch'ten Türkiye raporu: Yatırımcılar geri dönüyor
İkinci elde bahar havası! Sıfıra zam gelince satışlar düştü
İkinci elde bahar havası! Sıfıra zam gelince satışlar düştü
Et fiyatlarını düşürecek hamle
Et fiyatlarını düşürecek hamle
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada 4 gözaltı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada 4 gözaltı
Ek ders ücretindeki artış tasarruf paketine takıldı!
Ek ders ücretindeki artış tasarruf paketine takıldı!
Erdoğan'dan il başkanlarına uyarı
Erdoğan'dan il başkanlarına uyarı
AK Parti yönetimi ve bürokraside köklü değişim hazırlığı
AK Parti yönetimi ve bürokraside köklü değişim hazırlığı
Muhsin Şentürk Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçildi
Muhsin Şentürk Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçildi
Bakan Şimşek: Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız
Bakan Şimşek: Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif Genel Kurulda
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif Genel Kurulda
Bakan Koca açıkladı: Doktora saldıran hasta tutuklandı
Bakan Koca açıkladı: Doktora saldıran hasta tutuklandı
Türkiye'de ilk: Ziraat mühendisi olmak için staj yapacaklar
Türkiye'de ilk: Ziraat mühendisi olmak için staj yapacaklar
Erdoğan açıkladı: Oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verilecek
Erdoğan açıkladı: Oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verilecek
EGM'den 'yasa dışı dinleme yapıldığı' iddiasına açıklama
EGM'den 'yasa dışı dinleme yapıldığı' iddiasına açıklama
Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'i inceledi
Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'i inceledi
Ana sayfaÖğretmen Öğretmen haberleri

Öğretmenlerin Haziran ayı Mesleki Çalışmalarıyla ilgili açıklama yapılmalı!

Öğretmenler kurban bayramı döneminde de denk gelen Haziran 2024 mesleki çalışma ile ilgili açıklamayı beklemektedirler. MEB bu dönemde nasıl bir uygulama yapacaksa bir an önce açıklayarak öğretmenlerinde erkenden plan yapabilmesini sağlamalıdır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 11:57, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 11:58
Yazdır
Öğretmenlerin Haziran ayı Mesleki Çalışmalarıyla ilgili açıklama yapılmalı!

2023-2024 ders yılı 14 Haziran 2024 tarihinde sona erecektir. Öğrenciler için yaz tatili bu tarihten itibaren başlayacak olup öğretmenler 01 Temmuz 2024 tarihine kadar okullarda mesleki çalışma görevleri yürüteceklerdir.

15 Haziran 2024 Cumartesi günü Kurban Bayramı arifesi, 16-17-18-19 Haziran 2024 tarihleri ise kurban bayramıdır.

Bu dönemde öğretmenlerin özellikle memleketlerine gitmeleri muhtemeldir. Bu durumda öğretmenlerin mesleki çalışma nedeniyle okulda olmaları gereken özellikle 24-28 Haziran 2024 haftasında nasıl bir uygulama yapılacağı MEB tarafından bir an önce açıklanmalıdır. Öğretmenlerin gidiş-geliş durumlarını ayarlayabilmeleri için açıklamanın önceden yapılması anlamlı olacaktır. Her bayram döneminde trafikte yaşanan yoğunluk hatta trafik kazaları da düşünüldüğünde planlamanın önceden yapılıp açıklanması öğretmenler ve aileleri açısından yerinde olacaktır.

Örneğin;
- Tüm öğretmenler 24-28 Haziran 2024 haftası kadrolarının bulunduğu okullarda mı olacaklardır?
- MEB'in mesleki çalışma döneminde müfredat ya da başka konularda bir planlaması var mıdır?
- Olası planların uygulanması için geçmiş yıllarda olduğu gibi online bir yöntem mi uygulanacaktır?
- Ya da yine geçmiş yıllardaki uygulamalarda olduğu gibi öğretmenlerin çalışmalarını memleketlerindeki okullarda yapmalarına olanak verilecek midir?
şeklindeki soruların bir an önce açıklığa kavuşturulması gerekir.

Maksut BALMUK
Öğretmen

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber