Şırnak'ta PKK'ya operasyon: 40 gözaltı

Şüphelilerin, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada terör örgütüne ait dijital materyaller ele geçirildi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez, İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinde terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve terör örgütünün propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

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