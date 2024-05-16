Şırnak'ta PKK'ya operasyon: 40 gözaltı
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 12:37, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 12:34
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez, İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinde terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve terör örgütünün propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 40 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada terör örgütüne ait dijital materyaller ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.