Bursa'da 5 katlı inşaatın en üst katından düşen işçi öldü
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çalıştığı 5 katlı inşaatın en üst katından yere düşen işçi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 13:23, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 13:23
Akçalar Mahallesi Çiçek Sokağı'nda yapımı süren 5 katlı inşaatta çalışan Muhammet Gök (36), bir anda dengesini yitirerek en üst kattan zemine düştü.
İşçinin mesai arkadaşlarının yardım çağrısı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen işçinin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.