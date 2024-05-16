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Kripto tasarısı bugün Meclis'e geliyor

Kripto varlıkların tanımlanmasına ilişkin kanun teklifi bugün TBMM'ye sunulacak. AK Parti Grupbaşkanı Abdullah Güler, "Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin ayrıntıları bugün saat 15.30'da TBMM'de düzenleyeceği basın toplantısı ile açıklayacak. Teklif ile kripto varlıklar ilk kez tanımlanacak ve işlemler yasal zemine oturtulacak. Bu düzenleme Türkiye'nin gri listeden çıkması için gereken şartların sonuncusunu da barındırıyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 13:53, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 13:55
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Kripto tasarısı bugün Meclis'e geliyor

İLK KEZ TANIMLANACAK

Kripto varlıklar, ilk kez "gayri maddi varlıklar" olarak tanımlanacak. İşlemlerin şeffaf ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Meclis'e bugün sunulacak yasa teklifi ile uluslararası kuruluşların tanımlarına paralel olarak kripto varlıklarda geniş anlamda bir tanımlama yapılacak.

SPK'YA YETKİ VERİLECEK

İhraçlara ilişkin esasların belirlenmesi konusunda yetki Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) verilecek.

Alım-satım yapılan platformların lisanslanması ile denetimi de SPK tarafından yapılacak.

TÜM İŞLEMLER TAKİP EDİLECEK

Finansal kuruluşlara benzer olarak hizmet sağlayıcılara asgari faaliyet şartları zorunlu tutulacak.

Platformlarda gerçekleşen tüm transfer işlemleri kayıt altına alınacak ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılacak düzenlemelere uyum yükümlülüğü olacak.

KALDIRAÇLI İŞLEMLER YASAKLANIYOR

Kripto varlıkların fiyatlarında ani ve sert değişiklikler gerçekleşebildiğinden riski artıracak kredili işlem, açığa satış ve kaldıraçlı işlemlere konu edilmemesi gerektiği değerlendiriliyor.

Yurtdışı uygulamalarda da bu kapsamda yasaklar ve sınırlamalar getirildiğine dikkat çekiliyor.

Yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği konusunda ise ilke ve esaslar ikincil bir düzenleme ile yapılacak.

Kanunla bu konuda SPK'ya yetki verilecek.

SİGORTA OLMAYACAK

Kripto varlık yatırımları riskli olduğu için alım satıma yönelik sigorta mekanizması oluşturulmayacak.

Bu işlemler yatırımcı tazminatından muaf olacak.

İZİNSİZ FAALİYETE CEZA

Yasa taslağında "izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı" suçu da tanımlanıyor.

SPK'dan izin almadan faaliyet gösterenlere ceza öngörülüyor.

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