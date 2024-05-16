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Bir ilde daha ekmeğe zam

Elazığ'da ekmek fiyatlarına zam geldi. Elazığ'da Fırıncılar Odası tarafından 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya çıkartıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 14:25, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 14:30
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Bir ilde daha ekmeğe zam

Elazığ'da Fırıncılar Odası Başkanlığı tarafından kent genelinde ekmeğe zam kararı alındı. 200 gramlık ekmek, 8 liradan 10 liraya çıktı.

Tarihi Kapalı Çarşıda fırıncılık yapan Nevzat Kızılelma, gelen zamları savunmadığını fakat giderlerinde artış olduğunu, zam yapmadıkları taktirde kendilerinin zarar edeceklerini söyledi. Kızılelma, "Ekmek gramajında herhangi bir değişiklik olmadı. Türkiye geneli standart bir uygulama var gibi görünüyor fakat zaman zaman değişiklik gösteren illerimiz var. Fiyat 8 liraydı 10 lira oldu" dedi.

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