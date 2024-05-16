Ordu merkezli FETÖ operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen FETÖ'ye yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 16:37, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 16:40
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 14 Mayıs'ta ülke genelinde FETÖ'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Ordu merkezli Altınordu, Ünye, Fatsa, Korgan ve Aybastı ilçeleri ile Amasya olmak üzere 19 şüphelinin yakalanması için 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda şüpheliler H.U, O.K, G.A, Ü.B, L.E, E.E, M.B, S.K, F.A, Z.G.K, I.T, R.A.K, D.A, Y.Y.H, E.V, A.Ç.Ş, Ç.Ç, İ.K. ve M.Ç. yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.