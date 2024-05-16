Babasından oğluna ikinci can

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan Naşit Saygı (55) hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliğine yakalandı. Hiç diyalize girmeyen Naşit Saygı, yaklaşık 2 ay önce ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. Böbrek nakli için sıra beklemeye başlayan Naşit Saygı'ya 76 yaşındaki babası Raşit Saygı böbreğini vermeye karar verdi. Yapılan tetkikler sonucunda dün ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde Naşit Saygı'ya babasından alınan böbrek nakledildi.

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