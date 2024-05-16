Kıyafeti traktöre dolanan genç kızın feci ölümü

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sökün Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen Suriye uyruklu kız çocuğunun kıyafeti, ilaçlama için limon bahçesinde bulunan traktörün şaftına dolandı.

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