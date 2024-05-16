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Kıyafeti traktöre dolanan genç kızın feci ölümü

Mersin'in Silifke ilçesinde, kıyafeti traktör şaftına dolanan 15 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 17:37, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 18:38
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Kıyafeti traktöre dolanan genç kızın feci ölümü

Sökün Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen Suriye uyruklu kız çocuğunun kıyafeti, ilaçlama için limon bahçesinde bulunan traktörün şaftına dolandı.

Çocuğun traktör ile arkasındaki ilaç tankı arasında sıkıştığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin incelemesinde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

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