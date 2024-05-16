KKM hesaplarından çıkış sürüyor

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında, geçen yılın ağustos ayından bu yana aralıksız düşüş sürüyor.

Bankacılık sektörüne yönelik istatistikler açıklandı. Geçen hafta merkez bankasının altın rezervleri yaklaşık 2,5 milyar dolar artarak 60 milyar doların üzerine çıktı.

Döviz rezervleri ise 5 milyar dolar yükselişle 74 milyar doları aştı. Böylece, bankanın rezervleri 7 milyar 547 milyon dolar artarak 134 milyar 402 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde yabancılar 2 milyar 832 milyon dolarla rekor tahvil alımı yaptı.

Kur Korumalı Mevduat hesaplarından çıkışlar da sürdü. Hesap büyüklüğü 36 milyar 408 milyon lira azalarak 2 trilyon 196 milyar liraya geriledi.