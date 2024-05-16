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Bakan Şimşek: Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. "Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor'' diyen Şimşek "Merkez Bankası brüt rezervi 134,4 milyar dolara ulaşırken, swap hariç net uluslararası rezervlerde son bir buçuk aydaki iyileşme 42 milyar dolar oldu" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 23:50, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 23:53
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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, ekonomi programının çalıştığını ve finansal göstergelerin iyileştiğini bildirdi.

Risk primini gösteren CDS'nin geçen yıl mayıs ayına göre 435 baz puan azalarak 2020 yılı şubat ayından sonraki en düşük seviyesi olan 268 baz puana gerilediğine dikkati çeken Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2023 yılı ağustos ayından itibaren kesintisiz olarak gerileyen Kur Korumalı Mevduat stoku yüzde 36 azalırken, nominal düşüş 1,2 trilyon liraya ulaştı. Bu dönemde, TL mevduatların toplam içindeki payı 14 puan arttı. Merkez Bankası brüt rezervi 134,4 milyar dolara ulaşırken, swap hariç net uluslararası rezervlerde son bir buçuk aydaki iyileşme 42 milyar dolar oldu. Programımızın olumlu sonuçları ve artan güven ile güçlenen finansal istikrar dezenflasyona önemli katkı sağlayacak."

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