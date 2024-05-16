TBMM'de DEM'liler '6-8 Ekim olayları' kararlarını protesto etti

TBMM Genel Kurulu görüşmeleri sırasında 6-8 Ekim olayları davasıyla ilgili kararlar açıklandı. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kararlara üzüldüğünü dile getirerek, cezaların ülkenin birlikte yaşama umudunu hedef aldığını savundu.

DEM Parti grubu milletvekilleri de hükümlü ve tutukluların fotoğraflarını kaldırarak sıralara vurdu. Bunun üzerine Önder oturuma ara verdi. Aradan sonra da Başkanlık Divanı oluşmadığı gerekçesiyle oturum kapatıldı.