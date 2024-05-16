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Avukat Feyza Altun'a 9 ay hapis cezası

Avukat Feyza Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşım dolayısıyla yargılandığı davada, "halkın belirli bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 19:11, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 19:19
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Avukat Feyza Altun'a 9 ay hapis cezası

Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya sanık Feyza Altun ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan Altun, "Olay tarihinde Farsça bir şiir paylaşmıştım. Bu paylaşıma biri 'Feyza şeriat atak mı geçiriyorsun' yazmış. Sonra ben de iddianameye konu tweeti attım. Tweetin yanlış anlaşılabileceğini fark edince 5-10 dakika içerisinde sildim. Ben kimseyi galeyana getirmedim. Suç işleyenler aslında bu tweeti yayanlar ve gündeme getirenlerdir. Dava konusu paylaşımı yaptığım için pişman değilim." diyerek beraatini talep etti.

Sanık avukatı Oğuzhan Aslan ise "şeriat kelimesinin İslam ile bağdaştırılamayacağını, müvekkilinin paylaşımında şeriatı eleştirdiğini" söyledi.

- Mütalaada alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesi talep edildi

Cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan mütalaada, sanığın iddianamede belirtildiği üzere Kur'an'daki ayetler ve Hz. Muhammed'in sözlerine dayanan İslam hukukuna alenen küfrettiği kaydedildi.

Mütalaada suça konu paylaşımın sosyal medyada hızlıca etkileşime girdiği ve çokça görüntülendiği, sanığın paylaşımına ilişkin olarak çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından da dini değerlere yönelik ağır saldırı olduğunun kabulü ile yoğun bir tepkide bulunulduğunun görüldüğü, sanığın kamu barışını bozmaya elverişli bir şekilde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı kanaatine ulaşıldığı belirtildi.

Verilecek cezada alt sınırdan uzaklaşılmasını talep eden savcı, sanığın "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı Emrah Karatay, soruşturmanın hukuka aykırı şekilde başlatıldığını öne sürdü.

Kararını açıklayan hakim, sanık Feyza Altun hakkında "halkın belirli bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 9 ay hapis cezasına hükmetti. Sanık Altun hakkında uygulanan adli kontrol hükümleri ise kaldırıldı.

Öte yandan kararda, sanığın işlediği suç nedeniyle pişmanlık duymadığı anlaşıldığından hakkında indirim hükümlerinin uygulanmasına gerek olmadığı belirtildi.

Kararın ardından basın açıklaması yapan Feyza Altun, üst hadden cezalandırılmasının talep edildiğini, sorulduğunda pişman olmadığını söylediğini ve kendisine 9 ay hapis cezası verildiğini belirterek, karara itiraz edeceğini dile getirdi.

- İddianameden

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "X" isimli sosyal medya hesabından şeriatla alakalı yaptığı paylaşım nedeniyle Altun hakkında soruşturma başlatıldığı hatırlatılmıştı.

İddianamede, soruşturma kapsamında alınan ifadesine yer verilen Altun, söz konusu paylaşımı kendisinin yaptığını kabul ederken, ancak şeriatın din olmadığını, siyasi bir rejim olduğunu, dini bir inanca hakaret etmediğini belirtmişti. Altun, üzerine atılı suçlamayı kabul etmemişti.

İddianamede, Türk Dil Kurumuna göre şeriatın, "Kur'an'daki ayetlere, Hz. Muhammed'in sözlerine dayanan İslam kanunu, İslam hukuku" olarak tarif edildiği belirtilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı rapora da yer verilen iddianamede, şüphelinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla binlerce kullanıcının dini değerlerine yönelik ağır saldırı kabulüyle yoğun tepkide bulunduğu, bu minvalde kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin meydana geldiği anlatılmıştı.

İddianamede, şüphelinin sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımla din bakımından farklı özelliklere sahip halkın bir kesimini diğer kesiminin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrikte bulunmak suretiyle üzerine atılı olan suçu işlediği vurgulanmıştı.

İddianamede, Altun'un "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Soruşturma kapsamında 19 Şubat'ta gözaltına alınan avukat Feyza Altun, sevk edildiği Beykoz Adliyesi'nde tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderilmişti. Hakimlik, Altun'un "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada 2 gün karakola imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına karar vermişti.

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