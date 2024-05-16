Üniversitede 'çoban' krizi: Soruları bilemeyenler mülakatta elendi

KAÜ Veteriner Fakültesi için İŞKUR'A başvuru yapılırken, yapılan başvuru sonrası 4 çoban adayı belirleniyor. Daha sonra çoban adayları, noter kurası sonucu mülakata davet ediliyor. Sözlü sınava girmek üzere hak kazanan adaylar, 6 Temmuz 2023 Perşembe günü 'çoban' mülakatına tabi tutuluyor. Ancak YÖK ve üniversite, adayları başarısız sayıyor.

Kars'ta yaşanan çoban krizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınıyor. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, çoban krizini Meclis'te gündeme getiriyor. Meclis'te gündeme gelen çoban krizinin ne zaman çözüleceği bilinmezken, KAÜ Veteriner Fakültesi'ne İŞKUR aracılığıyla alınacak çobanların ne kadar süreyle çalışacağı ise bilinmiyor. Kafkas Üniversitesi'nde çoban krizi ne zaman son bulacak merak edilirken, Kafkas Üniversitesi yönetimi ise sessizliğini koruyor.