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Gültan Kışanak cezaevinden tahliye edildi

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Gültan Kışanak, Kobani davasında verilen tahliye kararı sonrası tahliye edildi. Cezaevi önünde açıklama yapan Kışanak, "Bizim aslında tahliyeye değil, özgürlüğe ve barışa ihtiyacımız var" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 21:50, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 22:27
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Gültan Kışanak cezaevinden tahliye edildi

Kobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim 2014'te meydana gelen, 37 kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin, aralarında eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 18'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti sanıklar hakkındaki kararını açıkladı. Kararda, Selahattin Demirtaş 42, Yüksekdağ 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Diyarbakır eski Belediye Başkanı Gültan Kışanak hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12 yıl hapis cezası verilirken, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyeleri kararlaştırıldı.

'KUMPASI DEVAM ETTİREN BİR KARAR ÇIKTI'

Kocaeli 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Kışanak, kararın ardından bugün tahliye edildi. Kışanak'ı avukatları, partililer ve yakınları karşıladı. Cezaevi önünde açıklama yapan Kışanak, "Ne yazık ki kumpası devam ettiren bir karar çıktı. Arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşamadılar. O nedenle hepimiz çok buruk bir durumdayız. Figen Başkan'ın çok çok selamları ve sevgileri var herkese. Kucak dolusu selamları ve sevgileri var" dedi.

'ÖZGÜR YAŞAMAK İSTİYORUZ'

"Bizim aslında tahliyeye değil, özgürlüğe ve barışa ihtiyacımız var" diyen Kışanak, "Umarım hep beraber bu ülkede tüm sorunları özgürlük temelinde çözecek bir mücadeleyi birlikte yürütüp kazanacağız. Mesele bir davayı kazanmak ya da tahliye olmak değil. Mesele bu ülkenin sorunlarını çözebileceği bir ortamı yaratmak. Kadınların özgür olduğu, halkların özgür olduğu, inançların özgür olduğu, kimliklerin sorun olmadığı, dillerin sorun olmadığı bir ülkede yaşamak istiyoruz. İçeride ya da dışarıda özgür yaşamak istiyoruz. Dışarıda olmanın tek başına özgürlük olmadığını biliyorum. Hukukun, adaletin, barışın olmadığı bir yerde özgürlüğün ne yazık ki doyasıya hiçbirimiz teneffüs edemiyoruz. Ben bütün bir Türkiye için, halklarımız için, kadınlar için, çocuklar için özgür bir gelecek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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